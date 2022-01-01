В Западно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора сменился руководитель На должность назначена Светлана Чарушина Поделиться Твитнуть

Светлана Чарушина заняла пост руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

На этом посту она сменила Георгия Чернова. Ранее Светлана Чарушина руководила УФНС России по Кировской области.

Светлана Чарушина по образованию экономист, окончила Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт. С 2017 года имеет классный чин государственного советника гражданской службы РФ II класса.

Награждена Знаком отличия «Отличник ФНС России» и Знаком отличия «Почетный работник ФНС России».

Отметим, что Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора курирует Пермский край, Удмуртскую республику и Кировскую область.





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