Количество жалоб на действия коллекторов в Пермском крае выросло на 18,5% Виновные лица оштрафованы на 5,3 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В УФССП России по Пермскому краю за первое полугодие 2022 года рассмотрено 249 жалоб на работу коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций. По сравнению с тем же периодом 2021 годом количество обращений увеличилось более чем на 18,5 %. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом почти в каждом третьем случае коллекторы игнорировали нормы действующего законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Наиболее часто допускалось некорректное общение, превышение количества телефонных звонков и текстовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, оказание психологического давления.

По фактам противоправных действий в отношении занимающихся возвратом просроченной задолженности юрлиц было составлено 88 протоколов об административных правонарушениях. Виновные лица оштрафованы на 5,3 млн руб.

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