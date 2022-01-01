Количество жалоб на действия коллекторов в Пермском крае выросло на 18,5%
Виновные лица оштрафованы на 5,3 млн руб.
В УФССП России по Пермскому краю за первое полугодие 2022 года рассмотрено 249 жалоб на работу коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций. По сравнению с тем же периодом 2021 годом количество обращений увеличилось более чем на 18,5 %. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом почти в каждом третьем случае коллекторы игнорировали нормы действующего законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.
Наиболее часто допускалось некорректное общение, превышение количества телефонных звонков и текстовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, оказание психологического давления.
По фактам противоправных действий в отношении занимающихся возвратом просроченной задолженности юрлиц было составлено 88 протоколов об административных правонарушениях. Виновные лица оштрафованы на 5,3 млн руб.
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