В реке Сылве в Пермском крае утонул 59-летний мужчина Тело погибшего из воды достали очевидцы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае в Сылве утонул 59-летний мужчина. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Кунгурскую службу спасения.

ЧП произошло 16 июля около 20 час. в Филипповском карьере. Очевидцы увидели тонущего человека и вызвали спасателей.

К моменту их прибытия тело утонувшего мужчины достали из воды. Оно было передано сотрудникам полиции.

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