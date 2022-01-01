В реке Сылве в Пермском крае утонул 59-летний мужчина
Тело погибшего из воды достали очевидцы
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В Пермском крае в Сылве утонул 59-летний мужчина. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Кунгурскую службу спасения.
ЧП произошло 16 июля около 20 час. в Филипповском карьере. Очевидцы увидели тонущего человека и вызвали спасателей.
К моменту их прибытия тело утонувшего мужчины достали из воды. Оно было передано сотрудникам полиции.
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