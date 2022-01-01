В Перми 18 июля простятся со старшим врачом Пермской станции скорой помощи Рафаэлем Айдаровым Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 15 июля, в Перми скончался старший врач Пермской станции скорой помощи Рафаэль Айдаров. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на сайт медицинской организации.

Церемония прощания состоится 18 июля в Большом зале по ул. Старцева, 61 в 13:00.

Рафаэль Айдаров работал анестезиологом-реаниматологом, старшим врачом. С 2013 года стал заместителем главного врача Пермской станции скорой помощи по ГО и ЧС.

Был награждён нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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