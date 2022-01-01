Олеся Максименко В Пермском крае вновь возросло количество заболевших коронавирусом За сутки COVID-19 заразились 85 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье продолжает расти количество инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки было поставлено 85 новых диагнозов COVID-19.

Шестеро заболевших госпитализированы, выздоровел 31 пациент, умерших нет.

В целом с начала пандемии в Пермском крае выявлено 372 367 случаев заболевания коронавирусом, 8 846 человек скончались.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.