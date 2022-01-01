Олеся Максименко
Похолодание в Пермском крае начнётся со вторника
Также прогнозируются дожди
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Пермский край придут дожди и похолодание, передаёт ТК ВЕТТА.
30-градусная жара сохранится в понедельник, 18 июля, но уже во вторник ожидается прохождение холодного фронта. В течение следующей недели температура воздуха днём будет держаться на отметке +22…+26 градусов. Во второй половине недели и ближе к выходным в Перми похолодает до +22.
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