Олеся Максименко Похолодание в Пермском крае начнётся со вторника Также прогнозируются дожди Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Пермский край придут дожди и похолодание, передаёт ТК ВЕТТА.

30-градусная жара сохранится в понедельник, 18 июля, но уже во вторник ожидается прохождение холодного фронта. В течение следующей недели температура воздуха днём будет держаться на отметке +22…+26 градусов. Во второй половине недели и ближе к выходным в Перми похолодает до +22.

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