Олеся Максименко В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетней девочки Трагедия произошла в селе Григорьевское Поделиться Твитнуть

В селе Григорьевское Нытвенского городского округа 15 июля произошла трагедия. Девочка 2019 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, упала в бак с водой для полива и захлебнулась.

Пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю сообщает, что по факту гибели малышки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребёнка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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