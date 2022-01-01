На общежитии Пермского госуниверситета появится «Полярная звезда» Её нарисует уличный художник Алексей Besto Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Уличный художник из Пермского края Алексей Besto нарисует на фасаде общежития №6 ПГНИУ (ул. Петропавловская, 117) работу «Полярная звезда.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, художник стал финалистом фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».

«Полярная звезда — главный путеводный символ коми-пермяков. В коми-фольклоре Полярной звезде уделено особое место по своей значимости, и есть даже собственное обозначение в традиционном коми-орнаменте. В своей работе я изобразил звезду в своем фирменном стиле с добавлением узоров народа коми», —описал свою работу Алексей Besto.

Художник приступит к работе во второй половине августа 2022 года.

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