На общежитии Пермского госуниверситета появится «Полярная звезда»
Её нарисует уличный художник Алексей Besto
Уличный художник из Пермского края Алексей Besto нарисует на фасаде общежития №6 ПГНИУ (ул. Петропавловская, 117) работу «Полярная звезда.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, художник стал финалистом фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».
«Полярная звезда — главный путеводный символ коми-пермяков. В коми-фольклоре Полярной звезде уделено особое место по своей значимости, и есть даже собственное обозначение в традиционном коми-орнаменте. В своей работе я изобразил звезду в своем фирменном стиле с добавлением узоров народа коми», —описал свою работу Алексей Besto.
Художник приступит к работе во второй половине августа 2022 года.
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