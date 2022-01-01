Олеся Максименко К юбилею Перми в городе появятся семь новых граффити Объекты стрит-арта разместятся в четырёх районах краевой столицы Поделиться Твитнуть

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В Индустриальном, Кировском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми к 300-летию города нарисуют семь новых граффити. Их планируется разместить на трансформаторных подстанциях и фасадах жилых домов.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, эскизы новых объектов стрит-арта были утверждены на заседании экспертного совета фестиваля «Граффити-Пермь», который в рамках празднования 300-летнего юбилея проводится уже второй год.

Из 19 поданных на рассмотрение эскизов были отобраны семь. В частности, на фасаде дома № 25 по ул. Карпинского разместится граффити «Создавать», по ул. Юрша, 5 — «Девушка с цветами», на ул. Достоевского — «Театр матрёшек», по ул. Лодыгина, 50/1-50/2 — «Линии жизни», по ул. Краснофлотской, 29а — «Ранняя весна на Вышке», по ул. Сысольской, 10 — «Медведь», по ул. Вижайской, 12а — «Гжельская вышивка».

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