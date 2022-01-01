В Пермском крае коронавирусом заразились ещё 79 человек Выздоровели 43 местных жителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в Пермском крае за минувшие сутки зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19, из них 53 в Перми.

Госпитализированы 11 местных жителей. Выздоровели 43 пациента, погибших нет.

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 15 ранговое место среди субъектов РФ и 5 место в ПФО.





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