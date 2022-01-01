С начала лета в водоёмах Прикамья утонули семь детей Поделиться Твитнуть

Пляж камГЭС

Анна Брюханова

С начала июня в водоёмах Пермского края утонули семеро детей в возрасти 9 — 15 лет, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Все погибшие купались без присмотра родителей или в местах не оборудованных для купания.

В полиции отметили, что в ходе профилактических рейдов с июне-июле 2022 года было выявлено 78 несовершеннолетних, которые находились у воды без присмотра взрослых, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности были привлечены 34 родителей.

В МВД обратились к жителям с просьбой не оставлять детей одних без присмотра на водоёмах. В ведомстве напомнили, что в детском возрасте можно ходить купаться только в присутствии родителей или взрослых. Кроме того, дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от неё.

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