Пермский студент придумал систему экстренной самозарядки мобильного телефона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Студент факультета химических технологий Пермского Политеха Иван Фролов. разработал систему «самозарядки», которую можно встроить в любой мобильный телефон. Она позволит непрерывно подзаряжать устройство во время ходьбы его владельца за счет превращения механической энергии в электрическую. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

С помощью такой технологии любители путешествовать смогут «оживлять» свой гаджет, чтобы, например, вызвать службу спасения или совершить другой короткий экстренный звонок.

Технологию можно адаптировать под применение в смарт-часах и других устройствах, требующих зарядки от каких-либо источников питания. Правда, признался студент, на сегодняшний день трудно добиться высокой эффективности самозаряжающегося устройства в связи с высоким энергопотреблением устройств, требующих зарядки и малой степенью научно-технического прогресса в области создания микрогенераторов,

Разработка представлена на конкурсе проектов «Изобретатели ПНИПУ». Предполагается, что внедрение готового продукта можно будет реализовывать в 2023-2024 году.

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