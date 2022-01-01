На ремонт исторического здания колледжа в Чердыни выделят 100 млн руб. Поделиться Твитнуть

В здании чердынского филиала Соликамского автодорожно-промышленного колледжа решено провести капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Подрядчикам предстоит отреставрировать фасады, двери и окна, отремонтировать крышу, оборудовать столовую и благоустроить территорию возле учебного заведения. На проведение работ планируется направить 100 млн руб. из краевого бюджета.

Предполагается, что разработка научно-проектной документации на капремонт здания начнётся в 2023 году.

По планам министерства образования после ремонта в колледже откроют новую специальность, связанную с туристической отраслью.

Напомним, каменное здание колледжа 1902 года постройки является объектом культурного наследия.

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