Пермских десантников направили на тушение пожаров в Коми
Группу десантников пожарных Пермского лесопожарного центра откомандировали в Республику Коми, где сложилась сложная ситуация с тушением лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
По данным ФДС ФБУ «Авиалесоохрана», на территории соседнего региона внастоящий момент обнаружено 82 очага возгорания, в целом лес горит на площади 2591 га.
В командировку выехали шесть специалистов десантно-пожарной службы Гайнского отделения СГБУ «Пермский лесопожарный центр».
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