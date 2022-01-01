Пермских десантников направили на тушение пожаров в Коми Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Группу десантников пожарных Пермского лесопожарного центра откомандировали в Республику Коми, где сложилась сложная ситуация с тушением лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

По данным ФДС ФБУ «Авиалесоохрана», на территории соседнего региона внастоящий момент обнаружено 82 очага возгорания, в целом лес горит на площади 2591 га.

В командировку выехали шесть специалистов десантно-пожарной службы Гайнского отделения СГБУ «Пермский лесопожарный центр».





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