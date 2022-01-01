Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь примет всероссийский круизный форум На представительное событие в конце сентября соберутся более 200 участников Поделиться Твитнуть

Пермь готовится принять всероссийский круизный форум. Об этом «Новому компаньону» рассказали в проектном офисе «Пермь-300».

Планируется, что представительное событие пройдёт в Перми 29 — 30 сентября.

В программе три направления деятельности. Деловая часть предполагает обсуждение перспектив развития круизного сообщения в России.

В рамках выставочной программы запланирована демонстрация продукции и услуг для нужд отрасли круизных перевозок и сопутствующей инфраструктуры, презентация реализованных и планируемых отраслевых проектов и объектов инфраструктуры.

В экскурсионную программу входит посещение участниками форума объектов существующей инфраструктуры внутреннего водного транспорта, а также обзорная экскурсия по Перми и поездка в парк реки Чусовой.

Ожидается, что количество участников форума превысит 200 человек, а спикеров будет более 30. Среди последних — главы нескольких российских регионов, представители федерального правительства, нескольких комитетов Госдумы, Общенационального союза индустрии гостеприимства, Федерального агентства морского и речного транспорта, Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта, Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей, Ассоциации туроператоров России, Фонда «Центр стратегических разработок» и других организаций.

Планируется обсудить реализацию проекта «Волжское путешествие», развитие водной инфраструктуры, использование водных путей для пассажирских перевозок, развитие круизного сообщения в России, мультимодальные перевозки (в обсуждении этой темы примут участие представители РЖД и авиационной отрасли, в том числе вертолётные компании и национальный проект «Реки и озёра».

Итоговая резолюция форума будет направлена в Минтранс России для использования при формировании федеральных программ и иных мер поддержки круизного туризма. В региональном аспекте организаторы события надеются на то, что форум даст импульс для развития водного транспорта и причальной инфраструктуры с участием краевого судостроительного предприятия — Пермской судоверфи.

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