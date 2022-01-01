В Ленинском районе Перми на дорогах появилась синяя разметка Она обозначает платные парковки Поделиться Твитнуть

На улицах Куйбышева и Клименко в Ленинском районе Перми на дорогах впервые появилась синяя разметка, она призвана разграничить зону платных парковок и проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Для нанесения дорожной разметки подрядная организация использовала термопластик. Работы проводились в ночное время.

В ГИБДД пояснили, что синяя разметка не дает приоритета перед привычной белой. Её наносят, чтобы предоставить водителю дополнительную информацию: она выделяется в массиве белых линий, что позволяет автомобилистам лучше ориентироваться в пространстве. Кроме того, она лучше видна при снегопаде или в дождливую погоду.

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