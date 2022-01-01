Стоимость РКО — сравнение предложений банков Поделиться Твитнуть

Расчетно-кассовое обслуживание — это совокупность услуг того или иного банка для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Делается это следующим образом: компания (или ИП) открывает в кредитной организации расчетный счет, который в дальнейшем использует в работе (хранит средства или расплачивается). Стоимость РКО зависит от банка: в каждом имеются свои нюансы.

Какие услуги обычно входят в РКО:

● Выписка по счету;

● Безналичный перевод;

● Некоторые операции, проводимые через кассу (с наличными);

● Ведение бухучета (по желанию клиента — как правило, за отдельную плату). Такая услуга предлагается уже непосредственно самим банком, но от нее можно отказаться.

СОВЕТЫ ПО ПОВОДУ ВЫБОРА БАНКА

Во-первых, важно разобраться со стоимостью ежемесячного и ежегодного обслуживания. В этом часто кроется подвох: к сожалению, иногда банковские служащие недоговаривают всей правды. Лучше перестраховаться и собрать информацию о максимальном количестве банков, чтобы было с чем сравнить. То же самое касается и всевозможных комиссий (за внесение или снятие наличных).

Во-вторых, нужно внимательно читать договор, особенно там, где рассказывается о бесплатных и платных операциях. Иногда ведение счета осуществляется бесплатно только в рамках проводимой акции (например, в течение месяца), но никак не на постоянной основе. И потом клиента будет ожидать неприятный сюрприз.

В-третьих, поинтересоваться наличием или отсутствие дистанционного банковского сервиса. Это очень удобно в современном мире: сразу иметь возможность все просмотреть, проконтролировать, а также внести изменения, не обращаясь в банк напрямую.

РКО подходит лишь тем ООО и ИП, которые работают достаточно давно и уже «раскрутились», имеют стабильную прибыль и денежный оборот.

ЧТО ЕЩЕ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ БАНКИ ВМЕСТЕ С РКО

1. Интернет-банкинг (управление средствами в режиме онлайн через личный кабинет).

2. Торговый эквайринг (безналичная оплата товаров и услуг).

3. Корпоративные карты.

Для удобства можно воспользоваться сервисом Выбери.ру: там постоянно обновляется информация о расчетно-кассовом обслуживании в разных кредитных организациях. Каждый потенциальный клиент сумеет подобрать себе банк, условия которого ему подходят. Здесь легко сравнивать тарифные планы и предложения, можно четко видеть всю картину и выбирать наиболее выгодные предложения.

Таким образом, РКО — это очень удобно и быстро. Это услуга для деловых людей, которые работают с большими капиталами и желают максимально держать все под контролем. С использованием современных технологий сделать это несложно: достаточно открыть счет и создать личный кабинет.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.