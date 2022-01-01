По итогам июня годовая инфляция в Пермском крае снизилась до 16,75% При этом она осталась выше, чем в ПФО и в целом по России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Годовая инфляция в Пермском крае в июне 2022 года снизилась относительно предыдущего месяца на 1,42 п.п., до 16,75%, об этом сообщили в пермском отделении Банка России.

На динамику инфляции в регионе повлияли расширение внутреннего предложения отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров, укрепление рубля и окончание повышенного спроса на товары длительного пользования и продукты длительного срока хранения.

Дезинфляционное влияние также оказали оптимизация расходов населения (граждане адаптировались к изменившимся экономическим условиям), увеличение предложения в сфере авиаперевозок и более холодная, чем год назад, июньская погода в Прикамье.

Сообщается также, что годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в июне 2022 года замедлилась до 16,49% после 17,86% месяцем ранее. При этом она осталась выше, чем в целом по России, — 15,9%.

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