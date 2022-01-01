Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 15 по 17 июля Поделиться Твитнуть

15 июля в 16:00, 16 июля в 19:40 и 17 июля в 17:40 в киноцентре «Премьер» в рамках программы «Лучшие фильмы Юрия Быкова» покажут драму «Дурак» (16+). Фильм рассказывает о простом сантехнике, которому предстоит спасти жизни 800 жильцов аварийного здания.

15 июля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» «Солисты Неоклассика» и струнный оркестр исполнят произведения для фортепиано и струнных «Музыка Людовико Эйнауди. Концерт №1» (6+). Мелодии итальянского композитора звучат в фильмах «1+1», «Земля кочевников», «Чёрный лебедь», «Мамочка» и др.

15 июля в 22:00 на сайте OperaVision начнётся трансляция оперы Like flesh (18+). Израильский композитор Сиван Эльдар, британский драматург Корделия Линн с итальянским режиссёром и сценографом Сильвией Коста предлагают работу, которая выводит на границы сверхъестественного. Движимая огненной энергией ансамбля Le Balcon, чувственная, политическая, экологическая опера столь же актуальна, как сам климатический кризис.

До 16 июля на сайте Medici.TV можно увидеть оперу Моцарта «Дон Жуан» (16+). Дирижёр – Габор Такач-Надь. Вокалисты: Петер Маттеи, Александрос Ставракакис, Магдалена Кожена и Ольга Перетятько.

16 и 17 июля в селе Тюй пройдёт праздник земляков «ТюйФест» (0+). Гостей ждут концерты этнических коллективов и детских ансамблей, модные показы от пермских дизайнеров и сельский кейтеринг. Также в программе многочисленные и очень оригинальные мастер-классы, например, мастер-класс «Народные техники массажа: массаж топором».

16 и 17 июля с 12:00 в АЭМ «Хохловка» пройдёт фестиваль «Этно-пленэр» (0+). Гости «Хохловки» увидят, как работают народные мастера, создаются живописные работы, примут участие в ремесленных мастер-классах, побывают на экскурсиях об июльских травах, которые проводит доктор биологических наук Лариса Новосёлова, научатся основам старинного искусства пения по крюкам, смогут примерить исторические костюмы и сделать снимок на память.

16 июля в 12:00 в Центре городской культуры пройдёт открытая дискуссия с психологом АНО «Территории семьи» «Что такое злость и как она устроена?» (16+).

16 июля в 12:00 Музей современного искусства PERMM приглашает на историческую экскурсию в рамках проекта «Общий маршрут» «Два полюса памяти» (12+). Автор и ведущая экскурсии – Ирина Гордеева, в прошлом врач, в настоящее время психолог, тренер-лицензиат Университета риторики и ораторского мастерства (Москва). Несколько лет назад окончила курсы подготовки экскурсоводов, увлекается историей старой Перми и некрополистикой.

16 июля с 13:00 в д. Пож Юрлинского округа пройдёт праздник «Пожинские гостёбы» (0+), посвящённый 300-летию деревни. В программу праздника включён туристический маршрут, пройдя по которому, участники узнают о Скачковском выселке, кембрийском мыле, доме знаменитого кузнеца, источнике живой воды, а также побывают в часовне 1773 года и увидят, как был утроен быт в настоящей деревенской избе. Помимо этого пройдут мастер-классы по плетению венков, веников и созданию оберега из глины, «Пижонские забавы», концерт, фольклорный баттл и многое другое.

17 июля с 13:00 до 15:30 музей современного искусства PERMM приглашает на городские экскурсии по паблик-арту (12+): каждое воскресенье гид музея Татьяна Менжега проводит экскурсии по объектам уличного искусства Перми. Участники увидят как полностью сохранившиеся объекты, так и временно демонтированные, и исчезнувшие навсегда. Маршрут включает 13 объектов, созданных в рамках масштабной паблик-арт программы музея с участием международных и российских художников, подростков и людей старшего возраста, а также в рамках конкурса стрит-арта «Экология пространства» и проекта «Длинные истории Перми».

17 июля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль «Ричард II» (16+) на сцене театра «Глобус». В главной роли – Чарльз Эдвардс.

17 июля в 22:00 на сайте Medici.TV можно увидеть, как дирижёр Джанандреа Нозеда возглавит фестивальный оркестр Вербье вместе с пианистом-виртуозом Михаилом Плетнёвым в прямом эфире из Зала комбинаций на фестивале Вербье 2022 (16+).

18 июля в 00:00 в частной филармонии «Триумф» театральная компания «немхат» представит уникальный проект – коми-пермяцкий немхатфест (12+). Зрители увидят проект «Тихие танцы» (16+) – танцевальный эксперимент, в рамках которого пятеро пермских молодых танцкураторов исследуют природу движения, пытаясь добиться невесомости.

До 24 июля в галерее «Дом Боне» проходит персональная выставка Ии Милашиной «Лунная соната» (0+). На выставке представлены графические работы, выполненные в техниках цветной линогравюры и масляной живописи. В этой серии работ художник выступает как исследователь жизненного цикла от рождения до смерти.

фото: пресс-служба галереи «Дом Боне»

До 28 июля в Доме художника проходит выставка памяти легендарного акварелиста Константина Собакина (16+).

До 4 августа (с понедельника по четверг) с 12:00 до 16:00 на площадке перед Пермской краевой библиотекой им. Горького работает «Летний читальный зал» (6+). Там предлагают почитать свежие газеты, посмотреть выставки книг и познавательные видеопрезентации. Главная тема сезона – «Культура и традиции народов Пермского края».

До 4 сентября в Центральном выставочном зале проходит выставка «Дюрер ПРО» (16+). Экспозиция представляет хиты мастера и малоизвестные широкой публике произведения: серию ксилографий «Апокалипсис», монументальную гравюру «Триумфальная арка», исполненную художником по заказу Максимилиана I, императора Священной Римской империи, «Тайную вечерю», «Святого Иеронима» и, конечно, «Носорога». Особый аспект творческой биографии великого мастера представляют его гравюры для швейцарских и германских издательств. Выставка знакомит не только с художественным наследием, но и с личностью автора, его семьёй, учителями, друзьями, покровителями, рассказывает о технике ксилографии.

До 31 августа на набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое.

До 31 августа на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в группе ВКонтакте можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

Ежедневно на ул. Монастырской (рядом с Домом Мешкова) можно увидеть уличную выставку «Нескучная Пермь: пермяки в зеркале фельетона» (0+). Она знакомит с городскими историями, которые нашли отражение на страницах периодических изданий, выходивших в Перми в конце ХIХ – начала ХХ вв.: «Пермские губернские ведомости», «Пермская жизнь» и «Звезда». В то время был популярен жанр газетного фельетона, который вызывал неподдельный интерес читающей публики. В текстах освещались и высмеивались характерные черты городской жизни и животрепещущие проблемы, волновавшие пермяков много лет назад.

Ежедневно в группе ВКонтакте Центра городской культуры можно увидеть записи лекций образовательной части проекта своёчужоеместо (16+).

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