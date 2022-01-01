В Перми закрыли кафе «Шаверма №1» У сотрудника популярной закусочной не оказалось патента трудового мигранта Поделиться Твитнуть

Шаверма №1 на ул. Дружбы, 34

2gis.ru

В Перми судебными приставами на 14 суток приостановлена деятельность точки общественного питания «Шаверма №1» (ул. Дружбы, 34) Как пояснили в УФССП Пермского края, владелец кафе нарушил миграционное законодательство, за что был подвергнут административному наказанию.

Поясняется, что у сотрудника популярной закусочной оказался аннулированным патент трудового мигранта. Согласно действующему законодательству предприниматель обязан был расторгнуть трудовой договор с работником и уведомить об этом правоохранительные органы, но он этого не сделал.

В суде нарушитель пояснил, что на время его отсутствия делами общепита занималось доверенное лицо, но вину отрицать не стал.

В настоящее время кафе опечатано. На протяжении всего срока административного наказания судебные приставы будут регулярно проверять сохранность наложенных пломб.





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