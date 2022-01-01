В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение В пятницу, 15 июля, в регионе обещают дожди, град, шквалистое усиление ветра Поделиться Твитнуть

В управлении МЧС Пермского края предупредили жителей региона об ухудшении погоды 15 июля.

В пятницу ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и град, порывы ветра до 17-22 м/с.

Спасатели призвали жителей во время непогоды держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.





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