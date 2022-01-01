В Пермь прибыли дети из Донецкой народной республики Они станут участниками второй образовательной смены на базе ПГППУ Поделиться Твитнуть

В четверг, 14 июля, в Пермь прибыла новая группа школьников 11 — 17 лет из ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Прибывшие станут участниками университетской профильной образовательной смены на базе Пермского педуниверситета (ПГГПУ).

Программа рассчитана на 11 дней, она включает культурно-просветительские мероприятия, профессиональные пробы, консультации психологов.

Напомним, первая смена школьников Донбасса закончилась 12 июля. Всего же с июня по август 2022 года будет организована три смены, общее количество участников составит 150 человек.

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