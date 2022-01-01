Елена Синица На выборах в думу Пермского МО 53 участка оборудуют комплексами обработки бюллетеней Это исключит влияние человеческого фактора при подсчёте голосов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На выборах депутатов в думу Пермского муниципального округа 53 участка будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Такое решение принял краевой избирком.

Поясняется, что решение связано с тем, что число избирателей в Пермском муниципальном округе наибольшее, чем в иных муниципалитетах, в которых пройдут выборы в этом году.

Отмечается, что использование таких технических средств полностью исключает влияние человеческого фактора при подсчете голосов.





КОИБ применяют для автоматизированного подсчета голосов избирателей. КОИБы распознают отметки в бюллетенях с наивысшей точностью, говорят в избиркоме.

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