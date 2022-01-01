Елена Синица В Пермском крае сократилась доля «белых» зарплат Сейчас полностью официальную зарплату получают 70% жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За два года в Пермском крае сократилась доля жителей, получающих «белую» зарплату, то есть полностью официальную. Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

«Белую» зарплату, по данным исследования, получает около 70% жителей региона. По сравнению с 2020 годом доля таких ответов снизилась: тогда «белую» зарплату получали 80% жителей края.





Примечательно, что сегодняшние показатели значительно выше, чем четыре и шесть лет назад: в 2018 году официальный заработок имели только 55% жителей Пермского края, в 2016 году — 54%.





Около 18% респондентов сообщили, что получают «серую» зарплату — частично официально, частично нет. У оставшихся 12% вся зарплата — «чёрная», то есть полностью неофициальная, «в конверте».





Чаще других полностью официальную зарплату получают госслужащие (98%), представители сфер «Добыча сырья» (95%), «Банки, инвестиции, лизинг» (91%), «Наука, образование» (86%) и «ИТ, интернет, телеком» (82%).





«Серый» доход наиболее распространён среди специалистов по закупкам (35%), представителей сферы туризма и общепита (33%), а также высшего менеджмента (31%). «Чёрная» зарплата чаще всего встречается среди начинающих специалистов и студентов (27%), в сфере искусства и медиа (25%), в сфере туризма и общепита (24%).

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