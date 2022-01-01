В Перми 21-летнюю студентку ПГНИУ нашли погибшей Она пропала без вести осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

На странице поискового отряда «Регион 59» появилась информация об окончании поисков 21-летней студентки географического факультета ПГНИУ Анны Стерляговой. «Найдена. Погибла», — говорится в сообщении, подробности не раскрываются.

Как пишет Properm.ru со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю, тело девушки нашли в реке на территории краевого центра, причины смерти установит экспертиза.

Анна Стерлягова пропала в ноябре прошлого года. Сообщалось, что она ушла из дома без телефона и документов и была подавлена из-за смерти близкого человека.

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