В Перми 21-летнюю студентку ПГНИУ нашли погибшей
Она пропала без вести осенью прошлого года
На странице поискового отряда «Регион 59» появилась информация об окончании поисков 21-летней студентки географического факультета ПГНИУ Анны Стерляговой. «Найдена. Погибла», — говорится в сообщении, подробности не раскрываются.
Как пишет Properm.ru со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю, тело девушки нашли в реке на территории краевого центра, причины смерти установит экспертиза.
Анна Стерлягова пропала в ноябре прошлого года. Сообщалось, что она ушла из дома без телефона и документов и была подавлена из-за смерти близкого человека.
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