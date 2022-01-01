В Пермском крае на 8,9% упали цены на сахар Индекс потребительских цен и услуг второй месяц меньше 100% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В июне 2022 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,7%. Как отмечают в Пермьстате, второй месяц подряд этот показатель ниже 100%, при этом стоимость продукции менялась разнонаправленно.

Так, за июнь зафиксировано увеличение цен на соль пищевую (+7,4%), кофе натуральный растворимый (+5,6%), молоко сгущенное (+5,1%), шоколад (+5,1%).

Наиболее существенно подешевел сахар (- 8,9%), яйца (- 5,8%), молоко (- 4,5%). Кроме того, заметно снизилась стоимость овощей (кроме картофеля и свежей зелени).

Среди непродовольственных товаров на 3,2% упали в цене персональные компьютеры, на 2,6% — электротовары, на 2,1% — телерадиотовары. Также зафиксировано уменьшение стоимости шин для легковых автомобилей (- 5%) и подержанных легковых автомобилей иностранных марок (- 3,2%).

При этом на 0,1-6,4% выросла стоимость моющих и чистящих средств, на 0,2-5,6% — парфюмерно-косметических товаров (за исключением зубных паст зубных и шампуней, они немного подешевели).

Основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги по Пермскому краю оказало повышение стоимости санаторно-оздоровительных услуг (17,7%), услуг железнодорожного транспорта (13,1%), услуг зарубежного туризма (на 12,3%), услуг сотовой связи (на 4,1%).

Одновременно значительно снизились в цене услуги банков (на 6,4%), авиаперелеты (на 3,5%), услуги организаций культуры (на 1,2%).

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