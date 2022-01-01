Специалисты краснокамской площадки УЗПМ провели открытый урок по вопросам профориентации Поделиться Твитнуть

Гости из летнего лагеря «Новое поколение» — учащиеся образовательных учреждений Пермского края — посетили основные подразделения производственной площадки Уральского завода противогололедных материалов в Краснокамске и познакомились с разнообразием рабочих и инженерных специальностей. Гидом выступил директор завода Алексей Прокопенко.

Он провел экскурсию по производственным цехам, отделению отгрузки, цеху мелкой фасовки, лаборатории завода. Последняя вызвала особый интерес школьников. Здесь осуществляется проверка качества продукции и входной контроль всего сырья. Лаборанты в белых халатах «колдовали» над пробирками, превращая химические процессы в настоящую магию. Возможно, после такого необычного урока многие учащиеся пересмотрят свое отношение к химии и физике и решат связать свою судьбу с наукой.

Пермский край — промышленный регион, поэтому многие школьники видят свое будущее на крупнейших предприятиях, выбирая стабильность, уверенность в завтрашнем дне, возможность профессионального развития и карьерного роста. Гости задавали много вопросов: о технологическом процессе, инновационных разработках, автоматизации на площадке, строительстве новых цехов, востребованных специальностях и образовательных учреждениях, готовящих кадры для производства.

Сегодня краснокамской площадкой востребованы слесари по ремонту монтажного оборудования, электромонтеры, операторы-наладчики автоматизированных линий.

Предприятие взяло курс на применение лучшей практики известных производственных компаний по успешному взаимодействию с ведущими ВУЗами и ССУЗами при подготовке рабочих и инженерных специальностей. Так, например, для пилотного проекта службой персонала выбран Краснокамский политехнический колледж, где планируется развивать дуальное обучение: теория в техникуме, практика — на инновационном оборудовании завода.

Предприятие готовится запустить два высокотехнологичных производства и существенно расширить линейку продукции для зимнего содержания дорог. Для этого будут созданы новые рабочие места. Производство ждет энергичных и целеустремленных молодых людей, заинтересованных в развитии карьеры на крупном промышленном предприятии.



По сообщению пресс-службы УЗПМ

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