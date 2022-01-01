Осенью в Перми запустят автобусный маршрут от Висима до площади Дружбы Конкурс по выбору подрядчика собираются объявить в августе-сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К середине осени в Перми собираются продлить автобусный маршрут №17. Сейчас он курсирует от микрорайона Висим-2 до ул.Зенкова, а в будущем его конечной остановкой станет пл. Дружбы. Как отметили в Гортрансе, это позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Висима.

Ранее организовать движение автобусов по ул. Восстания, имеющей большой уклон, запрещало законодательство. В настоящее время в нормативные документы внесены изменения, снимающие такой запрет.

«В течение августа-сентября мы планируем объявить конкурс на право обслуживания маршрута, после этого будет заключён контракт с перевозчиком. Планируется, что в новом виде маршрут начнёт функционировать уже к середине осени», — рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

Отмечается, что часть автобусов будет следовать до ул. 1905 года «для обеспечения комфортного интервала движения на наиболее востребованном участке».





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