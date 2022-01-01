Избран новый председатель пермского отделения Русского географического общества
Им стал декан географического факультета ПГНИУ Андрей Зайцев
Председателем пермского отделения Русского географического общества (РГО) стал Андрей Зайцев. Он доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, декан географического факультета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Согласно уставу, председатель избирается сроком на шесть лет. Андрей Зайцев уточнил, что будет занимать пост два года.
«Русское географическое общество — это мощный механизм взаимодействия между наукой и обществом, отметил учёный. — Нашему отделению важно расширять коммуникацию между членами РГО и социумом. На начальном этапе надо понять, кто хочет занять проактивную позицию».
Пермское отделение Русского географического общества основано в 1954 году и насчитывает более 200 человек.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.