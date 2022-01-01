Избран новый председатель пермского отделения Русского географического общества Им стал декан географического факультета ПГНИУ Андрей Зайцев Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Председателем пермского отделения Русского географического общества (РГО) стал Андрей Зайцев. Он доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, декан географического факультета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно уставу, председатель избирается сроком на шесть лет. Андрей Зайцев уточнил, что будет занимать пост два года.

«Русское географическое общество — это мощный механизм взаимодействия между наукой и обществом, отметил учёный. — Нашему отделению важно расширять коммуникацию между членами РГО и социумом. На начальном этапе надо понять, кто хочет занять проактивную позицию».

Пермское отделение Русского географического общества основано в 1954 году и насчитывает более 200 человек.

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