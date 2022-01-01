Федеральный фонд направит в Пермь полмиллиарда рублей на модернизацию системы теплоснабжения
Средства позволят построить новые блочные котельные и модернизировать существующие объекты теплогенерации
На заседании правления госкомиссии Фонда содействия реформированию ЖКХ согласованы проекты по обновлению объектов теплоснабжения левобережной части Перми за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, общая стоимость проектов составляет 669 млн руб., а фонд выделит 535 млн руб.
На эти средства до конца 2023 года на левобережье Перми будут построены две новые блочные модульные котельные (БМК) и модернизированы шесть существующих объектов теплогенерации. В том числе, вместо устаревшей мазутной котельной «ПДК» планируется возвести новые БМК по ул. Качканарской, 45 и ул. Таганрогской, 13.
В минЖКХ отметили, что реализация проектов позволит сократить удельные расходы топлива и электроэнергии на 20%, а также вывести из эксплуатации неэффективные источники генерации, заменив их энергоэффективным.
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