Федеральный фонд направит в Пермь полмиллиарда рублей на модернизацию системы теплоснабжения Средства позволят построить новые блочные котельные и модернизировать существующие объекты теплогенерации Поделиться Твитнуть

На заседании правления госкомиссии Фонда содействия реформированию ЖКХ согласованы проекты по обновлению объектов теплоснабжения левобережной части Перми за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, общая стоимость проектов составляет 669 млн руб., а фонд выделит 535 млн руб.

На эти средства до конца 2023 года на левобережье Перми будут построены две новые блочные модульные котельные (БМК) и модернизированы шесть существующих объектов теплогенерации. В том числе, вместо устаревшей мазутной котельной «ПДК» планируется возвести новые БМК по ул. Качканарской, 45 и ул. Таганрогской, 13.

В минЖКХ отметили, что реализация проектов позволит сократить удельные расходы топлива и электроэнергии на 20%, а также вывести из эксплуатации неэффективные источники генерации, заменив их энергоэффективным.





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