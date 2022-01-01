В МЧС жителей Пермского края предупредили об ухудшении погоды 14 июля Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, 14 июля на территории Прикамья прогнозируется прохождение неблагоприятных метеорологических явлений, таких как гроза, град, порывы ветра до 16-21 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели призвали жителей во врем непогоды держаться подальше от деревьев, линий электропередач, других слабоукрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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