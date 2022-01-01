Мария Сыропятова Из Перми могут открыть прямые авиаперелёты в Ош и Худжанд Авиакомпания Nordwind планирует их запустить ближе к зимнему сезону Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Nordwind планирует к зимнему сезону открыть из Перми прямые авиаперелёты из Перми в Ош (Киргизия) и Худжанд (Таджикистан). Об этом на пресс-конференции рассказал коммерческий директор авиакомпании Nordwind Антон Маттис.

«Дополнительно к зиме мы предлагаем прямые полёты в Ош и Худжанд. Суммарно у нас будет 13 новых линий из аэропорта Перми», — отметил Антон Маттис. Также он рассказал, что в планах авиакомпании в 2022 году на пермских направлениях достигнуть показателя в 200 тыс. пассажиров.





Пассажиропоток авиакомпании Nordwind из Перми составлял в 2021 году 183 тыс. пассажиров, из которых 56,2 тыс. пассажиров (31%) — регулярные рейсы. Остальные 127 тыс. пассажиров (69%) воспользовались чартерными рейсами.





Напомним, сейчас в расписании аэропорта Большое Савино уже стоят прямые рейсы в Таджикистан: в Душанбе летает авиакомпания Nordwind (по субботам), а с сентября планирует восстановить рейсы в Куляб авиакомпания «Уральские авиалинии». В Киргизию прямые авиаперелёты из Перми пока в расписании отсутствуют.

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