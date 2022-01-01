На Комсомольском проспекте в Перми снесут аварийный дом В ветхом здании проживало 159 человек Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми снесут четырёхэтажный многоквартирный дом по Комсомольскому проспекту, 89. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Здание было построено почти 100 лет назад, признано аварийным и подлежащим сносу, 159 жильцов дома уже расселены.

Проект организации сноса здания находится на госэкспертизе, сами работы запланированы на третий квартал текущего года.

Всего нынче в Перми запланировано снести 30 аварийных объектов, 13 из них уже снесены.

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