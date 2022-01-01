Андрей Стрельцов Автогонщик из Перми выиграл третий этап чемпионата России по автокроссу Машину для гонок ему предоставил минспорта Пермского края Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Пермский гонщик Михаил Жужгов принял участие в третьем этапе чемпионата России по автокроссу. В категории Д2Н он не оставил шансов соперникам. Соревнования состоялись в Гуково Ростовской области. Ранее пермский спортсмен на втором этапе этих же соревнований становился вторым.

В рамках чемпионата России по автокроссу планируется провести еще четыре этапа. Окончательные итоги общего зачёта станут известны 18 сентября в Воронеже. У Жужгова есть все шансы выиграть звание чемпиона страны.

Выступает гонщик на автомобиле «Лада-Калина», приобретенном для него минспорта Пермского края.





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