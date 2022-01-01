Андрей Стрельцов
Автогонщик из Перми выиграл третий этап чемпионата России по автокроссу
Машину для гонок ему предоставил минспорта Пермского края
Пермский гонщик Михаил Жужгов принял участие в третьем этапе чемпионата России по автокроссу. В категории Д2Н он не оставил шансов соперникам. Соревнования состоялись в Гуково Ростовской области. Ранее пермский спортсмен на втором этапе этих же соревнований становился вторым.
В рамках чемпионата России по автокроссу планируется провести еще четыре этапа. Окончательные итоги общего зачёта станут известны 18 сентября в Воронеже. У Жужгова есть все шансы выиграть звание чемпиона страны.
Выступает гонщик на автомобиле «Лада-Калина», приобретенном для него минспорта Пермского края.
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