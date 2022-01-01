Елена Синица IKEA сделала онлайн-очередь для желающих приобрести товары Время ожидания может составить от нескольких минут до часа Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

IKEA организовала онлайн-очередь для желающих приобрести товары на распродаже. Информация об этом содержится на сайте компании.

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно», — говорится на сайте.





Отмечается, что время ожидания зависит от количества пользователей, единовременно находящихся на сайте. Так, время ожидания может составить от нескольких минут до часа. При этом в компании добавили, что не стоит обновлять страницу, иначе система перенесёт вас в конец очереди.





Напомним, 5 июля началась распродажа оставшихся товаров IKEA. Приобрести товары можно исключительно на сайте магазина. Распродажа будет длиться «до тех пор, пока товары будут в наличии».

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