Елена Синица За прошлую неделю на дорогах Перми остановили 68 нетрезвых водителей Всего было зафиксировано 2592 нарушения ПДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 4 по 10 июля в Перми сотрудники ГИБДД пресекли 2592 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В городе произошло 15 ДТП, в результате которых пострадали 19 человек. В их числе двое несовершеннолетних.





Кроме этого, на дорогах города остановили 68 нетрезвых водителей. Ещё 44 управляли автомобилем без водительских прав. Также зафиксировано 337 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Сами пешеходы нарушили ПДД 370 раз за неделю. Помимо этого, зафиксировано 12 нарушений ПДД водителями автобусов.

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