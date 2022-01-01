Елена Синица В России подтверждён первый случай заражения оспой обезьян Угрозы для жизни пациента нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России подтверждён первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Поясняется, что заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. Он обратился в медучреждение с характерной сыпью.





Отмечается, что заболевший изолирован и находится d медучреждении инфекционного профиля. В ведомстве уточнили, что болезнь протекает в лёгкой форме, угрозы для жизни пациента нет.





Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире он проживал один, добавили в Роспотребнадзоре.

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