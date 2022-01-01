В ДТП с пассажирским автобусом пострадали шесть человек Авария произошла в Пермском крае на автодороге Кунгур—Соликамск Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В понедельник, 11 июля, в 15.40 на автодороге Кунгур—Соликамск в районе деревни Песчанка Пермского края произошло ДТП с шестью пострадавшими.

По предварительной информации краевого управления МВД, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода», при совершении поворота не стала уступать проезжую часть автомобилю «Рено Дастер», двигавшемуся по главной дороге.

После удара внедорожник выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом. В момент аварии в салоне автобуса находилось 15 человек, никто из них не пострадал.

В результате ДТП получили травмы водитель и 14-летняя пассажирка автомобиля «Шкода», им была оказана разовая медпомощь. Водителю автомобиля и трём пассажирам «Рено», в том числе девятилетнему ребёнку, рекомендовано амбулаторное лечение.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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