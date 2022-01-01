РЖД собирается через суд изъять земельный участок под строительство Северного обхода Перми Первое судебное заседание назначено на 23 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Российские железные дороги» направило в Орджоникидзевский райсуд Перми исковое заявление об изъятии земельного участка, расположенного в Орджоникидзевском районе по ул. Соликамской. Участок изымается для строительства Северного железнодорожного обхода Перми.

Владельцу была предложена сумма в 62 млн 289 тыс. руб., однако, как указано в иске, «направленный в адрес правообладателей земельного участка проект соглашения об изъятии земельного участка для государственных нужд оставлен без удовлетворения».

Первое судебное заседание назначено на 23 августа.

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