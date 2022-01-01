Бывший конкурсный управляющий ОАО «Порт Березники» осуждён за сокрытие от налогов более 32 млн руб. Виновному назначен штраф в 1 млн руб. Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Березниковском городском суде Пермского края вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего конкурсного управляющего ОАО «Порт Березники». Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Управляющий признан виновным в совершении уголовного преступления — в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно было производиться взыскание налогов, в особо крупном размере.

Как говорится в материалах дела, обвиняемый, чтобы скрыть от налогообложения денежные средства, осуществлял расчёты с контрагентами через третьих лиц, минуя расчётные средства предприятия.

Так было сокрыто более 32 млн руб.

Судом виновному назначен штраф 1 млн руб. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, как ранее писал «Новый компаньон», ОАО «Порт Березники» было признано несостоятельным (банкротом) в марте 2017 года. В отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства. Общая стоимость всего имущества составила 108,7 млн руб. Цена не находящихся в залоге объектов — 46,2 млн руб.

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