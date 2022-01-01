Елена Синица

Трудинспекция выдала предостережение Wheely

За нарушение трудового законодательства компании может грозить штраф

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вилли

Фото: wheely.com

Трудовая инспекция Пермского края направила предостережение сервису для вызова частных автомобилей Wheely. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили ООО «Вили разработка» о недопустимости нарушения требований трудового законодательства в связи с объявлением о прекращении трудовой деятельности.

В случае нарушения законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тыс. руб. и дисквалификация руководителя организации на срок до трёх лет.

На данный момент в трудинспекцию обращения от сотрудников не поступали, добавили в ведомстве.

Напомним, с 17 июля Wheely уходит из Перми и Екатеринбурга.

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