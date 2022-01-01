Елена Синица Трудинспекция выдала предостережение Wheely За нарушение трудового законодательства компании может грозить штраф Поделиться Твитнуть

Трудовая инспекция Пермского края направила предостережение сервису для вызова частных автомобилей Wheely. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили ООО «Вили разработка» о недопустимости нарушения требований трудового законодательства в связи с объявлением о прекращении трудовой деятельности.





В случае нарушения законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 70 тыс. руб. и дисквалификация руководителя организации на срок до трёх лет.





На данный момент в трудинспекцию обращения от сотрудников не поступали, добавили в ведомстве.





Напомним, с 17 июля Wheely уходит из Перми и Екатеринбурга.

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