«Азот» открыл Доску почета молодежи предприятия Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялось торжественное открытие Доски почета молодежи предприятия. Грамоты и благодарности в честь Дня молодежи получил 21 сотрудник.

Награды молодежи вручило руководство предприятия: Сергей Акимов, главный инженер предприятия и Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу.

В этом году на Доске почета молодежи размещены портреты девяти молодых сотрудников из разных подразделений завода. Среди них активисты, которые ярко проявили себя в общественной деятельности и добились высоких производственных результатов. Еще пятерым азотчикам вручены благодарственные письма за плодотворную общественную деятельность. Дипломы лидеров коллектива получили пятеро работников за личный вклад в развитие молодежного движения предприятия.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Каждый день «Азот» становится лучше. В этом большая заслуга талантливой молодежи, которая трудится на предприятии. Они принимают участие в городских мероприятиях, благотворительных акциях, помогают ветеранам предприятия и вместе с тем достигают высоких производственных результатов. Молодые работники полны новых идей и предложений по развитию завода и модернизации производства. В филиале «Азот» компании «Уралхим» ценят таких инициативных сотрудников, для них — открыты все возможности для карьерного роста и самореализации.

Сегодня на «Азоте» трудится 829 человек в возрасте до 35 лет. Средний возраст сотрудников — 41 год. В текущем году на предприятие уже пришли 20 молодых специалистов.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

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