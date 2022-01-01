На месте бывшей пермской школы-интерната хотят построить высотный дом Публичные слушания назначены на 18 июля Поделиться Твитнуть

Распоряжением глава Перми на 18 июля назначены публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города. Согласно документу, предлагается установить на земельном участке по ул. Косякова, 17 (Орджоникидзевский р-н) подзону Ж-2, разрешающую строительство зданий в восемь этажей. Сейчас высота строений здесь ограничена шестью этажами.

С инициативой изменений в комиссию по ПЗЗ весной этого года обратилось АО «Специализированный застройщик «ПЗСП». Члены комиссии направили проект на публичные слушания.

Ранее по ул. Косякова, 17 находился детский дом-школа № 126 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На торгах, которые в рамках приватизации провело краевое минимущества, участок со школой был продан ПЗСП. На момент сделки интернат уже не эксплуатировался.

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