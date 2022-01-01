На автодороге Пермь—Ильинский произошло смертельное ДТП Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось 10 июля 2022 года в 20.00 по автодороге Пермь—Ильинский, об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф». На 38 км трассы шофёр начал выполнять обгон, но не убедился в безопасности манёвра. Чтобы избежать столкновения, водитель двигавшегося во встречном направлении автомобиля «Kиа Рио» выехал на правую обочину, допустил занос на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-217130 и автомобилем «Шкода Октавия». В результате ДТП 59-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, водитель «Kиа Рио» госпитализирован.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ГУ МВД России по Пермскому краю

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