В МЧС предупредили о грозах и сильном ветре в Пермском крае 11 июля Поделиться Твитнуть



Игорь Катаев

Жителей Пермского края предупредили о возможных изменениях в погоде 11 июля. При сохраняющейся высокой температуре воздуха (днём до +32 градусов) местами на территории Прикамья ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на региональное управление МЧС.

При грозах возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей региона во время непогоды соблюдать меры безопасности: избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами, а также не парковать машины возле них.

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