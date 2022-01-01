На крыше здания по ул. Сибирской в Перми загорелся строительный мусор
Огонь тушили 12 сотрудников МЧС
В субботу, 9 июля, в 16:31 на пульт дежурного регионального управления МЧС поступило сообщение о загорании на кровле 5-этажного строящегося дома на ул. Сибирской в Перми.
К месту пожара были направлены 12 человек личного состава и три единицы техники.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на кровле здания горел строительный мусор, площадь возгорания — 10 кв.м.
В результате пожара никто не пострадал, возгорание полностью ликвидировано в 16:40.
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