На Гайве выпал град
В воскресенье в Перми сохранится вероятность гроз
В отдельных районах Перми 9 июля прошла гроза, сообщают в ГИС-Центре ПГНИУ.
Зона неустойчивости приблизилась к краевому центру с северо-запада, а в районе микрорайона Гайва даже выпал град.
На северо-западе региона дневная температура не превысила +26…+27˚. На остальной территории было +28…+30˚. Максимальная температура отмечена в Осе +30,4˚, в Кунгуре и Лысьве +30˚. В Перми было +29,1˚.
По прогнозам синоптиков, завтра вероятность локальных гроз сохраняется.
Напомним, жаркая погода с дневной температурой выше 30 градусов установилась в Прикамье до середины июля.
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