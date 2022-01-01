На Гайве выпал град В воскресенье в Перми сохранится вероятность гроз Поделиться Твитнуть

В отдельных районах Перми 9 июля прошла гроза, сообщают в ГИС-Центре ПГНИУ.

Зона неустойчивости приблизилась к краевому центру с северо-запада, а в районе микрорайона Гайва даже выпал град.

На северо-западе региона дневная температура не превысила +26…+27˚. На остальной территории было +28…+30˚. Максимальная температура отмечена в Осе +30,4˚, в Кунгуре и Лысьве +30˚. В Перми было +29,1˚.

По прогнозам синоптиков, завтра вероятность локальных гроз сохраняется.

Напомним, жаркая погода с дневной температурой выше 30 градусов установилась в Прикамье до середины июля.

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