В июне на рынке труда Пермского края число вакансий сократилось на 10% При этом количество резюме увеличилось на 13% Поделиться Твитнуть

В июне на рынке труда Пермском крае активность работодателей относительно мая 2022 года снизилась на 10%, об этом сообщает сервис Работа.ру. При этом соискательская активность по сравнению с показателями мая увеличилась на +13% .

Чаще всего в июне сотрудников искали компании сферы торговли (36% опубликованных вакансий). Высокую активность на рынке труда демонстрировали транспортные и логистические организации (13%). Также работодатели проявляли интерес к соискателям из сферы строительства и недвижимости (12%), услуг (10%), финансов и страхования (8%).

Чаще всего пермяки искали работу в сфере офисных служб и бизнес-услуг (17% резюме от общего числа). Высокая активность соискателей была в сфере торговли (12%), в отрасли транспорта и логистики (10%), без опыта и специальной подготовки (9%), в сфере маркетинга, рекламы и СМИ (8%).

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