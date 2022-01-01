В первом полугодии 2022 года пермский авторынок сократился на 60% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе—июне 2022 года в Пермском крае было зарегистрировано около 6 тыс. новых легковых автомобилей, это на 60,8% меньше, чем было поставлено на учёт в первом полугодии 2021 года (15,3 тыс.). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Так, к примеру, продажи самых популярных автомобилей марки Lada сократились с 5,9 тыс. до 1,9 тыс. штук (- 66,7%). Упали объёмы регистрации новых машин брендов Lexus (на 80,6%), Suzuki (на 75,9%), Skoda (на 73%), Volkswagen (на 67,7%).

Рост поставленных на учёт автомобилей показали Genesis (реализовано 7 машин против 1), Jeep (10 против 6) и Infiniti (12 против 10), Tesla (продано 23 машины против 3 в 2021 году), Changan (25 против 14), Exeed (51 против 11).





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