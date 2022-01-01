В Перми в отношении директора компании возбудили уголовное дело из-за бомбоубежища Руководителю грозит лишение свободы на срок до двух лет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми в отношении руководителя пермской компании ООО «Уралоптинструмент» возбуждено уголовное дело за неисполнение решения суда. Директор организации долгое время игнорировал требования судебных приставов и использовал бомбоубежище по адресу ул. Лесозаводская, 6, переданное ему под ответственное хранение, в коммерческих целях.

Вместо того, чтобы поддерживать функционал помещения в состоянии готовности на случай чрезвычайных ситуаций, компания использовала его под склад. В ходе проверки защитного сооружения сотрудники ГУ МЧС России обнаружили, что защитное сооружение не оборудовано герметичными дверьми, воздушными фильтрами, емкостями для запаса питьевой воды.

Суд возложил обязанность по устранению данных недоработок на ООО «Уралоптинструмент». Решение суда поступило на исполнение судебных приставов. Но руководитель юрлица систематически игнорировал предупреждения сотрудников ведомства, благоустройством бомбоубежища не занимался и использовал его в коммерческих целях. Четыре административных протокола за неисполнение требований исполнительного документа не изменили ситуацию. Тогда в отношении директора ООО «Уралоптинструмент» возбудили уголовное дело. Теперь директору грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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